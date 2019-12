Morto Romani, fu tra i fondatori di Luccasenzabarriere

Si è spento ieri pomeriggio (5 dicembre) dopo una lunga malattia all’età di 75 anni Enrico Romani, uno dei primi soci di Luccasenzabarriere. I funerali si terranno lunedì (9 dicembre) alle 10 alla chiesa di Nozzano San Pietro.

La salma verrà tumulata nel cimitero di Vicarello. Romani lascia la moglie, la dottoressa Laura Socciarelli, nota oculista della nostra città. La famiglia di Enrico ha espresso la volontà di non ricevere fiori ma opere di bene rivolte a Luccasenzabarriere.

Luccasenzabarriere accompagnerà l’amico Enrico nel suo ultimo viaggio. “Esprimo il mio più sincero cordoglio alla moglie Laura per la scomparsa del caro Enrico, uno dei primi a credere nelle finalità della nostra associazione e in ciò che facciamo quotidianamente – ha dichiarato il presidente di Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua -. Enrico è sempre stato al nostro fianco in tutte le iniziative sino a quando la malattia glielo ha permesso”.