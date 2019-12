Si ribalta con l’Ape: in ospedale

Paura nella serata di oggi, intorno alle 18,30, a Barga per un’Apecar che si è ribaltata sulla provinciale 7 all’altezza di Loppia, per cause tutte da chiarire. La situazione, per la dinamica del sinistro, ha richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso inviati dalla centrale unica del 118 Lucca-Versilia.

L’uomo, per fortuna, non aveva subito traumi importanti ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana per gli accertamenti.