Fiamme nella cucina di una abitazione

Paura questa mattina (7 dicembre) a Fornaci di Barga per un incendio in abitazione. Le fiamme, stando alle prime informazioni, si sono sviluppate dalla cucina e hanno rischiato di provocare un’esplosione. L’incendio, infatti, ha avvolto le bombole del gas che all’esterno della casa alimentano la cucina e solo il tempestivo intervento di una squadra di vigili del fuoco ha evitato il peggio. I pompieri hanno raffreddato le bombole del gas e hanno estinto le fiamme mettendo in sicurezza la casa.