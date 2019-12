Picchia la madre per avere dei soldi: arrestato

Ha colpito la madre, dopo che si era rifiutata di dargli altri soldi. Poi si è accanito contro i mobili, dando calci e pugni ovunque. Una scena cui ha assistito anche il padre, impotente di fronte alle continue violenze del figlio. Lui, 41 anni, disoccupato, che vive sotto il loro stesso tetto nel morianese, è stato arrestato dopo l’ennesimo intervento della polizia nella casa.

A chiamare il 113 erano stati i genitori, esasperati dall’ultimo litigio avvenuto ieri mattina (6 dicembre). L’ennesima lite era scoppiata di nuovo a seguito di una richiesta di denaro. E dopo le botte, l’uomo si era allontanato da casa. E’ stato rintracciato poco dopo dalle volanti mentre stava rientrando a casa e arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. E’ stato infine condotto al carcere di Lucca, in attesa della convalida dell’arresto.

La madre, invece, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca, dove i medici le hanno riscontrato lesioni guaribili in 5 giorni.