Trovato con 50 grammi di cocaina in auto: in manette

Viaggiava in auto con in tasca 50 grammi di cocaina pura. E’ finito in manette ieri pomeriggio (6 dicembre) un 38enne residente a La Spezia fermato dalla polizia di Viareggio sulla variante Aurelia nei pressi del casello autostradale di Viareggio.

L’uomo era a bordo di una Wolkswagen Lupo che procedeva a forte velocità, cosa che ha insospettito gli agenti che si sono messi all’inseguimento.

Bloccatolo, gli agenti lo hanno identificato ma il 38enne è apparso subito molto nervoso. Gli agenti lo hanno allora perquisito e nella tasca della sua felpa hanno trovato lo stupefacente.

Accompagnato in commissariato, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e deferito alla Procura della Repubblica di Lucca.