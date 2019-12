Vigili del fuoco, ecco fondi per salari e pensioni

Festeggiano anche i vigili del fuoco di Lucca. Il motivo è la risoluzione di una lunga vertenza che aveva visto in campo il Conapo per ottenere dal governo un salario per i pompieri equiparato alle altre forze dell’ordine.

“Oggi – spiega il segretario provinciale del Conapo di Lucca – è una giornata storica per tutti i vigili del fuoco. Dopo decenni di sperequazioni per stipendi e pensioni, arriva un importante stanziamento di fondi che permetterà di colmare finalmente il gap. La segreteria provincia di Lucca e i vigili del fuoco esprimono soddisfazione per un risultato che è senza eguali: finalmente ci vedremo riconosciuti gli sforzi e i sacrifici quotidiani di un servizio fatto per la comunità”.