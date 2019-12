Furti nelle auto al cimitero di Gragnano

Furti al cimitero di Gragnano. A segnalarlo è il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia.

“Nella zona si verificano furti a raffica – dice – soprattutto la sera. Quando i parenti vanno a trovare i loro cari i ladri entrano in azione, rompono i vetri delle macchine o forzano le portiere e portano via quello che trovano dentro: borse, documenti e anche soldi lasciati incautamente nell’auto”.

“Mentre i cittadini subiscono furti in appartamenti in maccina, l’amministrazione che fa? – commenta Zappia – Non partecipa al bando regionale per avere i fondi per le video sorveglianze, domanda scaduta il 24 ottobre. Però dà un contributo di 1500 euro a circa 20 famiglie su quasi 50mila abitanti per installare allarmi antifurto. Considerato l’eseguità dei fondi stanziati forse è stato fatto per accontentare qualcuno? Farebbero meglio a mettere le telecamere che servono a tutti, e dico a tutti, i cittadini“.