Meteo, confermate le previsioni.

Durante la notte in Valle del Serchio si sono verificate nevicate anche a quote collinari e tutti i Comuni si sono attivati per la pulizia delle strade e per prevenire la formazione del ghiaccio.

Nella foto un’immagine postata dal sindaco di Gallicano, David Saisi, della strada che porta alla frazione di Trassilico.