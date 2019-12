Controlli in Valle, tre segnalati per droga

Prosegue l’attività dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, che in questi giorni hanno eseguito due specifici servizi di controllo rientranti nella più complessa attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici, nell’operazione denominata scuole sicure. Mercoledì (11 dicembre) sono state segnalate 3 persone, di cui due di origine straniera, per il possesso di sostanze stupefacenti.

Il primo soggetto, un ragazzo nigeriano 21enne, richiedente asilo, residente a Lucca e con precedenti di polizia, è stato controllato alla stazione Ffss di Mologno e trovato in possesso di un involucro di cellophane celato nella tasca dei pantaloni contenente 1 grammo di marijuana.

Il secondo individuo, un ragazzo senegalese 21enne residente a Piazza al Serchio, è stato controllato alla stazione Ffss di Castelnuovo Garfagnana e trovato in possesso di un involucro di plastica occultato all’interno dei jeans indossati contenente 4 grammi di marijuana. Infine l’ultima persona, un uomo 36enne di Borgo a Mozzano con precedenti di polizia, è stato controllato nel centro cittadino di Borgo a Mozzano e trovato in possesso di 3 grammi di hashish occultati nella tasca dei pantaloni.

Nella giornata di oggi (13 dicembre), invece, non sono state rinvenute sostanze stupefacenti. All’interno degli istituti scolastici, i controlli svolti non hanno fatto emergere particolari criticità e tantomeno non hanno fatto riscontrare la presenza di droga.

L’operazione, analogamente a quanto svolto anche nei precedenti anni, è stata avviata già dall’inizio del corrente anno scolastico in tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle con la presenza di militari. L’azione dei carabinieri ha, inoltre, come obiettivi prefissati la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di devianza giovanile, con particolare riferimento al consumo di sostanze stupefacenti e alle condotte violente inquadrabili in episodi di bullismo.

I controlli riguardano le vicinanze dei plessi scolastici e nelle prossimità degli scali ferroviari e dei bus, nonché nei luoghi di aggregazione giovanile monitorando i fenomeni in argomento ed acquisendo anche segnalazioni varie meritevoli di attenzione. Nello specifico, il servizio di mercoledì (11 dicembre) e quello di oggi (13 dicembre) hanno interessato tutti gli istituti d’istruzione secondaria superiore di Castelnuovo Garfagnana, Barga e Borgo a Mozzano e sono stati svolti dal nucleo operativo e radiomobile e dalle stazioni dipendenti della compagnia congiuntamente ai nuclei carabinieri cinofili di Firenze e Pisa intervenuti con un’unità antidroga ciascuno.

Le verifiche, nel dettaglio, sono state eseguite all’esterno dei plessi scolastici e all’interno, lungo i corridoi, nei bagni e nelle aule frequentate dagli studenti.