Tetti scoperchiati dal vento lungo il litorale

Una tempesta di vento ha piegato il litorale versiliese. Mentre a Lucca imperversava un temporale, a Viareggio e in particolare a Torre del Lago a creare i maggiori problemi è stato il vento forte.

Alcuni tetti di abitazioni private in via della Guidicciona sono stati scoperchiati o danneggiati. Le tegole sono volate in strada e sui marciapiedi, fortunatamente senza fare feriti. I residenti parlano di una vera e propria tromba d’aria.

Sul posto il vicesindaco Valter Alberici, l’assessore Maurizio Manzo, tre squadre dei vigili del fuoco, la polizia municipale, il volontariato e i tecnici del Comune.

In un primo momento, vista la situazione di emergenza, il Comune ha allertato alcuni alberghi della frazione per ospitare in caso di necessità, i cittadini: fortunatamente nessuna famiglia ha dovuto lasciare la propria abitazione.

Sono state avviate le azioni di riparazione dei tetti mediante ditte messe a disposizione dall’amministrazione comunale. Si tratta in parte di Erp, un fabbricato con 6 famiglie e in parte proprietà privata, 16 famiglie.

Prosegue l’allerta giallo per vento e mareggiate fino alla mezzanotte.

Disagi ci sono stati anche per gli allagamenti in alcune strade e decine sono stati gli interventi che hanno dovuto eseguire i vigili del fuoco.