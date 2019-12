La banda dell’acetilene torna a colpire a Lucca. Ancora nel fine settimana.

Nel mirino di una banda di quattro banditi, tutti con il volto travisato, è finita la filiale della Cassa di Risparmio di Volterra in viale San Concordio.

Foto 2 di 2



Nel cuore della notte, attorno alle 3,45, gli abitanti della zona sono stati svegliati da un improvviso frastuono. I malviventi erano riusciti a far esplodere il locale bancomat della banca e a portare via parte del denaro. Un colpo facile e soprattutto eseguito con velocità, fruttato ai malviventi non meno di venti mila euro.

Sull’ennesimo raid della banda indagano i carabinieri. Stando a quanto ricostruito finora anche grazie all’esame dei filmati a circuito chiuso delle telecamere di videosorveglianza, i 4 banditi sono arrivati sul posto con due auto. Dopo essere entrati nel locale del bancomat forzando la porta di ingresso, hanno praticato un foro nello sportello e hanno immesso all’interno il gas.

Una tecnica ormai ben nota e collaudata. Una volta che l’ambiente interno si era saturato di gas, hanno innescato l’esplosione. A quel punto hanno arraffato una somma di denaro ancora in fase di quantificazione. Sul posto i militari della stazione di San Concordio e personale del Nucleo Investigativo hanno avviato gli accertamenti del caso.

La polizia scientifica ha passato al setaccio i locali della banca mentre i militari hanno visionato le telecamere e, già nella notte, allestito posti di blocco sulle strade per rintracciare i malviventi.