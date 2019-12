Ghiaccio sulle strade, incidenti a catena. E’ stata una mattinata di interventi per il 118 e i vigili del fuoco, a causa di scontri tra auto o fuori strada provocati dalle lastre di ghiaccio sulla viabilità in provincia di Lucca.

Il primo incidente di questo tipo si è verificato attorno alle 7,30 di oggi (14 dicembre) in via Giusti a Massa Macinaia. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un furgone a bordo del quale c’era anche un passeggero ha perso il controllo del mezzo a causa del ghiaccio in prossimità di una curva ed è andato a schiantarsi contro il muro di una casa.

di 14 Galleria fotografica Incidente in galleria a Ponte a Moriano









L’allarme è stato dato immediatamente dai passanti. Il 118 ha inviato una ambulanza della Misericordia di Massa Macinaia e l’auto medica di Lucca. Sul posto, tuttavia, è stato necessario anche l’intervento di una squadra di vigili del fuoco perché uno dei due feriti era rimasto incastrato nelle lamiere.

I due sono stati infine trasportati al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo e affidati alle cure dei medici.

Poco dopo, qualche minuto prima delle 8, un secondo incidente si è verificato sulla variante di Ponte a Moriano, nella prima galleria procedendo verso la Valle del Serchio. Nello schianto, provocato da un fuori strada dovuto al ghiaccio sono rimaste coinvolte tre auto, due delle quali si sono tamponate. Si conta fortunatamente un solo ferito, portato in ospedale con codice giallo.

Poco dopo i volontari delle ambulanze inviate hanno incontrato un altro incidente, sempre sulla via Lodovica, a poca distanza. L’autista di un furgone aveva perso il controllo del mezzo finendo fuori strada su una lastra di ghiaccio non segnalata e si è scontrato con altre due auto. E’ stato condotto anche lui in ospedale con ferite non gravi.

Gli automobilisti coinvolti nello scontro in galleria si lamentano del fatto che la strada era completamente ghiacciata, a causa del mancato spargimento di sale nonostante l’allerta.

Fotogallery di Giuseppe Cortopassi