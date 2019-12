Scontro auto-scooter: 73enne con Pegaso a Cisanello

Tanta paura per un incidente stradale oggi (15 dicembre) all’incrocio fra via Indipendenza e via Turati a Viareggio.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, si sono scontrate un’auto e uno scooter con a bordo un anziano di 73 anni.

L’uomo ha inizialmente perso conoscenza e sul posto per i soccorsi sono intervenute l’auto medica di Viareggio e l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio. I sanitari, visto l’importante ctrauma commotivo alla testa, hanno deciso di allertare l’elicottero Pegaso che ha condotto l’anziano in codice rosso all’ospedale di Cisanello.