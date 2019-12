Un cittadino: “Allagamenti, poca manutenzione lungo la Freddana”

Più attenzione alla pulizia delle zanelle sulla via per Camaiore a Monte San Quirico, dal Ponte della Freddana a Tre Cancelli, per evitare allagamenti.

Lo chiede alla Provincia, con una lettera indirizzata all’ente, un residente della zona. La zona è quella lato muro del torrente Freddana.

“Mi sono trovato ancora una volta a dover stasare io per voi – scrive – le zanelle ormai piene di terra, detriti e foglie. L’acqua come le altre volte attraversa la strada, provocando allagamenti nella parte più bassa della mia abitazione. Ho chiamato i vigili del fuoco segnalando in problema, avvisandoli che la prossima volta non sarò io a rischiare di essere investito lungo la strada per stasare i condotti che riversano nel torrente, ma chiederò il loro intervento di urgenza”.

“Vi chiedo – dice rivolgendosi alla Provincia – di attuare un programma almeno trimestrale di pulizia accurata di questo tratto. Chiedo agli addetti della manutenzione della Provincia di lucca – che nel giro di poche ore venga qualcuno dei vostri incaricati a rimuovere gli ammassi di terra che sicuramente andranno di nuovo a riversarsi dentro i buchi di scolo, provocando ancora disagi e pericoli per gli automobilisti per il fenomeno dell’aquaplanning“.

Lo stesso cittadino aveva fatto presente il problema alla Provincia già nel novembre 2019.