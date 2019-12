Cinghiale provoca incidente a San Colombano

Ancora un incidente causato dal passaggio dei cinghiali sulla strada. È successo nel pomeriggio di oggi (16 dicembre) intorno alle 18,45 in via delle Ville a San Colombano.

Due auto non sono riuscite ad evitare il passaggio di un animale e lo hanno investito. Per fortuna i conducenti e i passeggeri delle auto non hanno subito grosse conseguenze dall’impatto. Notevoli, invece, i danni alla carrozzeria.

L’incidente ripropone l’annoso tema del proliferare dei cinghiali vicini ai centri abitati, attirati dal cibo e non più spaventati dalla presenza degli esseri umani.