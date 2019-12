Colpo grosso nella notte al supermercato InGrande ad Altopascio: via la cassaforte

Colpo grosso dei ladri nella serata di ieri (15 dicembre) al maxistore InGrande di via delle Cerbaie ad Altopascio. Ignoti hanno smurato e portato via la cassaforte della struttura per un colpo che, visto il periodo delle festività, potrebbe aver fruttato anche decine di migliaia di euro.

Ancora ignota e al vaglio dei carabinieri la dinamica del colpo. Intorno alle 23 è scattato l’allarme del supermercato, collegato a un istituto di vigilanza. I vigilantes, arrivati sul posto assieme un responsabile del negozio, hanno trovato l’amara sorpresa. E non è restato altro che chiamare i carabinieri per iniziare le indagini alla ricerca dei responsabili del colpo.

È il terzo colpo grosso in pochi giorni in provincia di Lucca: dopo il bancomat asportato dalla filiale dell’Esselunga di Marlia con tecniche da film, nella notte fra venerdì e sabato era toccato al bancomat della Cassa di Risparmio di Volterra sul viale San Concordio.

