Grave operaio schiacciato fra muletto e camion

Un altro grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi (16 dicembre) in Versilia, all’azienda Arte Bianca di Pietrasanta.

Per cause in corso di accertamento un operaio è rimasti incastrato e schiacciato fra un muletto e un camion. Nell’incidente l’uomo ha riportato un forte trauma addominale ed è per questo stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello.

Sul posto sono intervenuti l’auto medica, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Querceta e i vigili del fuoco. Sul posto anche gli operatori della sicurezza sul lavoro per analizzare a fondo le dinamiche che hanno portato all’incidente.