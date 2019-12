“Non so dove dormire”: e si infila a scuola

Si introduce all’istituto Pertini assieme agli studenti, creando un po’ di scompiglio: denunciato dalla polizia.

Mattinata movimentata questa mattina (16 dicembre) all’istituto lucchese dove un 28enne di origine tunisina, sfruttando l’ingresso degli alunni, si è introdotto furtivamente nella scuola e ha iniziato a calciare una porta, senza danneggiarla.

La presenza dell’uomo ha allarmato un po’ i ragazzi, che hanno avvisato i professori. In attesa dell’arrivo della volante della polizia, due professori dell’istituto, dopo aver messo in sicurezza i ragazzi, hanno calmato l’uomo, che alla vista dei poliziotti si è avvicinato loro porgendo i polsi chiedendo di essere arrestato perché “non sa dove dormire”.

Gli agenti lo hanno accompagnato in questura e lo hanno denunciato per invasione di edifici pubblici e per inosservanza del foglio di via obbligatorio da Lucca, che gli era stato comminato sei mesi fa.

L’uomo, comunque, non è stato aggressivo e non ha minacciato nessuno. il suo è stato evidentemente solo un tentativo di attirare l’attenzione