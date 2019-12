Salvato a Viareggio un delfino spiaggiato

Delfino spiaggiato rinvenuto sul litorale di Viareggio.

Nella mattinata di oggi (16 dicembre) la sala operativa della Guardia costiera di Viareggio ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che si trovava sulla spiaggia, in prossimità del bagno Zara di Viareggio: aveva rinvenuto la presenza di un esemplare di delfino in difficoltà sulla battigia.

La Capitaneria di Porto ha immediatamente disposto l’intervento di una pattuglia Nodm, via terra, ed ha allertato la competente Asl. Inoltre, è stato richiesto l’intervento anche di una squadra dei vigili del di Lucca, oltre che del personale della locale sezione della Società nazionale di salvamento e del centro Cetus, associazione no-profit specializzata nella ricerca ed assistenza dei cetacei.

L’esemplare di stenella, di circa 200 centimetri di lunghezza e 40 chilogrammi di peso, si era spiaggiato a causa della risacca, così è stato inizialmente spostato, tramite una barella speciale concepita per garantire il salvataggio dei delfini feriti, in un luogo sicuro per prestare le prime cure e tenerlo in vita.

Da una prima analisi sul cetaceo non è stato rinvenuto alcun segno riconducibile ad impatto con parti taglienti di imbarcazioni o con attrezzi da pesca, tuttavia le condizioni di salute precarie hanno portato a non escludere che il delfino soffrisse già di eventuali patologie.

Successivamente l’esemplare di stenella è stato riposizionato in acqua dove, dopo aver riposato ed aver ricevuto adeguata assistenza, ha ripreso il mare autonomamente: ad aspettarlo al largo c’erano sia la motovedetta Cp 813 della Capitaneria di Porto di Viareggio sia una moto d’acqua dei vigili del fuoco, monitorando lo spostamento del cetaceo per diverse centinaia di metri.

“Desidero esprimere – sottolinea il comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, capitano di fregata Gianluca Massaro – il mio più vivo apprezzamento per il tempestivo intervento di tutti coloro che hanno prestato, a vario titolo, la propria opera per cercare, con ogni mezzo a disposizione, di salvare la vita allo sfortunato cetaceo spiaggiato, dai miei uomini agli assistenti bagnanti della Società nazionale salvamento che si sono prodigati sin da subito insieme al personale del Centro Cetus ed al cittadino che ha effettuato la segnalazione, prestando ininterrottamente assistenza al delfino in difficoltà nonché ai colleghi vigili del fuoco di Lucca che, anche in questa occasione, non hanno fatto mancare il loro prezioso supporto all’Autorità Marittima, approntando rapidamente un mezzo acquatico specializzato” .

“Il corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera – prosegue – anche in considerazione della dipendenza funzionale dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è impiegato anche per la tutela degli ecosistemi marini ed in particolare delle specie marine che abitano i nostri mari, avvalendosi della collaborazione di diversi enti ed associazioni di volontariato del territorio. A tale proposito si coglie l’occasione per ricordare, per chi ha il privilegio di navigare in queste acque, che il tratto di mare della Versilia è interamente ricompreso all’interno del Santuario dei Cetacei, una zona marina di 87.500 chilometri quadrati che nasce da un accordo tra l’Italia, il principato di Monaco e la Francia per la protezione dei mammiferi marini che lo frequentano: pertanto si chiede a tutti gli utenti del mare un’ulteriore attenzione in navigazione nei confronti dei delfini che rappresentano, per questi mari, un’insostituibile elemento di biodiversità da rispettare e tutelare”.