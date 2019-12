Scooter contro auto in via del Marginone: un ferito

Paura per uno scontro nella serata di oggi, intorno alle 17,30 in via del Marginone a Pieve San Paolo.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, sono entrati in collisione un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio il conducente del motorino che è stato sbalzato dal mezzo. Immediati i soccorsi inviati dalla centrale unica del 118.

I sanitari dell’auto medica e dell’ambulanza hanno deciso, in collegamento con la centrale, il trasporto all’ospedale San Luca in codice giallo a causa dei traumi subiti. Il ferito non è in pericolo di vita.