Tir contro auto, schianto sulla Lodovica

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (16 dicembre) poco prima delle 15 alle gallerie della variante Lodovica.

Per cause tutte da chiarire (sul posto è intervenuta la polizia) si sono scontrati un mezzo pesante e un’auto, all’altezza dell’ultima galleria in direzione Borgo a Mozzano.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, condotto in codice giallo all’ospedale San Luca con un trauma vertebrale.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le ambulanze provenienti da Borgo a Mozzano e dalla Croce Verde di Ponte a Moriano.