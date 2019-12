Presunta diffamazione in consiglio comunale, si andrà in aula per la vicenda che vede il consigliere comunale Fabio Barsanti (Casapound) accusato da Claudio Cantini (Lucca Civica).

Il gup Alessandro Trinci, infatti, ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal Pm e imposto l’imputazione coatta dell’esponente della tartaruga frecciata. Nei prossimi dieci giorni, quindi, sarà deciso o il decreto di citazione diretta o il rinvio a giudizio nei confronti di Barsanti.

Foto 2 di 2



Tutto risale ad alcune dichiarazioni dello scorso anno durante un infuocato consiglio comunale che tra i vari punti all’ordine del giorno aveva la variante urbanistica per una porzione di terreno ad Antraccoli.

Proprio su questo provvedimento, poi votato a maggioranza dall’assise comunale, Barsanti aveva pronunciato parole durissime nei confronti del consigliere Cantini. Ora avrà modo di difendersi in aula dalle accuse durante la fase dibattimentale del procedimento a suo carico.

Fra le dichiarazioni incriminate che passeranno al vaglio dei giudici lucchesi quelle di una presunta ‘parentopoli’ in quanto, secondo Casapound, la variante sarebbe stata tesa a favorire l’associazione La Biribaola, guidata dalla moglie del consigliere Claudio Cantini.