Si accascia e muore per strada a Lucchio

Si era incamminato dalla sua abitazione per raggiungere il pollaio. Ma si è sentito male. Non c’è stato purtroppo niente da fare per un anziano di Lucchio, frazione di Bagni di Lucca, che è morto poco dopo nonostante i tentativi disperati dei sanitari di salvarlo.

I soccorsi sono partiti tempestivamente da parte di alcuni residenti del posto che hanno visto l’uomo accasciarsi. Gli operatori sanitari, arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo, incosciente, riverso per terra.

È stato anche allertato l’elisoccorso Pegaso, la cui missione è stata poi fatta rientrare perché l’uomo è spirato prima dell’arrivo.