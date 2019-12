Ieri e oggi si è svolto a Lucca il primo seminario E-mobilitat – veicoli di nuova generazione, tipologia, rischi, e tecniche d’intervento in sala Tobino messa a disposizione dalla Provincia di Lucca con la partecipazione del comandante provinciale dei vigili del fuoco Geremia Coppola, il Cr Andrea Foggetti del comandodi Milano, il comandante regionale Sergio Pelissero del comando di Torino, il comdannte Ricci Alunni Piero della Direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Umbria.

Al seminario hanno partecipato oltre ad una numerosa rappresentanza del comando di Lucca colleghi provenienti da tutta la Toscana, personale della polstrada e dei carabinieri.

Ampio l’interesse del partecipanti per le materie trattate . L’iniziativa formativa di innesta nel solco tracciato dalla direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana, che di recente ha organizzato una serie di seminari informativi sulle problematiche di gestione del metano liquido per autostazione in situazioni di emergenza, per implementare formazione e standard per intervenire su scenari emergenziali che coinvolgono automezzi mossi da motori elettrici, ibridi a metano, gpl ed idrogeno.

Al seminario hanno portato il loro saluto l’amministrazione provinciale di Lucca e responsabili della concessionaria Toyota, azienda leader nel settore delle auto di nuova generazione di Lucca.