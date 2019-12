E’ grave un uomo di 40 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via dei Bocchi a Segromigno in Piano, attorno alle 13,20 di oggi (18 dicembre).

Nello scontro, stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, sono rimaste coinvolte due vetture. Le condizioni più gravi sono apparse quelle del conducente di una di esse che è stato trasportato con il codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

L’uomo, stando a quanto accertato dai volontari del 118, aveva scarsa sensibilità agli arti inferiori. Dopo aver prestato i primi soccorsi, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che è atterrato poco distante e dove è stato condotto il ferito.