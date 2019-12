Ladri colpiscono in centro storico: appartamenti svaligiati in pieno giorno

I vicini hanno visto fuggire di corsa due giovani donne. Erano appena entrate in un appartamento di una palazzina in pieno centro storico a Lucca, svaligiando le camere. Si tratta dell’ultimo colpo di una serie che negli ultimi giorni si sta registrando nel cuore cittadino.

Soltanto due giorni fa, infatti, erano stati presi di mira alcuni appartamenti nella centralissima via Beccheria. Difficile, al momento, dire se si tratti della stessa banda di ladruncoli, ma sicuramente episodi così ravvicinati danno da pensare.

Soprattutto i residenti del centro, dove – nonostante il clima prenatalizio – una volta che i negozi abbassano le saracinesche si svuota all’improvviso.

E ieri sera (18 dicembre) poco dopo le 19 ne hanno approfittato i ladri. Le due giovani malviventi sono entrate in un condominio di via Burlamacchi facendosi aprire il portone con una banalissima scusa. Hanno salito le scale e hanno provato ad aprire alcuni ingressi. In qualche caso, secondo quanto raccontano gli inquilini, hanno soltanto provato ad aprire la porta.

Resesi conto che all’interno c’era qualcuno hanno desistito. In un caso però sono riuscito ad agire indisturbate perché i proprietari erano assenti. Una volta entrate all’interno hanno frugato ovunque e portato via oggetti di valore.

Soltanto 24 ore prime, un raid nello stesso stile era stato messo a segno in via Beccheria. E proprio ieri, la prefettura ha annunciato che nei prossimi giorni saranno potenziati i controlli – anche in centro storico – per prevenire reati di questo genere – furti e rapine – sebbene i dati annuali siano piuttosto confortanti e segnalino un calo degli episodi di oltre il 25%.