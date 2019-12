Stroncato da un infarto muore a 58 anni

E’ morto all’età di 58 anni, stroncato da un improvviso malore. La tragedia si è consumata nella serata di ieri (18 dicembre) a Pietrasanta, in una abitazione di via Giuseppe Garibaldi.

Vana è stata la corsa dei soccorritori nell’abitazione dell’uomo. Per lui, forse colpito da un arresto cardiaco, non c’è stato niente da fare. Al medico non è restato che constatare il decesso per cause naturali