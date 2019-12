Nascondevano la droga nell’armadio: 2 in manette

Blitz antidroga in pieno centro a Pietrasanta. I carabinieri hanno concentrato l’attenzione nei pressi di un’abitazione in cui, ultimamente, erano stati notati alcuni movimenti sospetti, in particolare uno strano via vai di persone.

I frequenti movimenti hanno insospettito i militari dell’Arma che, dunque, hanno fatto scattare il blitz.

Effettivamente, all’interno della casa, sono state sorprese due persone, un uomo ed una donna, S.A., 37 anni, e G.C., 54, entrambi di Pietrasanta, incensurati, che, sottoposti a perquisizione domiciliare e personale, sono stati trovati in possesso di circa 50 dosi di cocaina per circa 40 grammi, già confezionate, e di oltre 250 grammi di marijuana, il tutto nascosto in un mobile dell’appartamento.

Accertati i fatti, i carabinieri hanno condotto in caserma i due e li hanno dichiarati in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Al termine delle formalità di rito, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida al tribunale di Lucca che si è svolta questa mattina e si è conclusa con la conferma degli arresti domiciliari per entrambi.