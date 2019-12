Tratta di immigrati dai paesi asiatici a Lucca, scattano gli arresti: stranieri nascosti tra la merce nei camion

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e traffico di stranieri dai paesi asiatici, sulla rotta Romania, Ungheria, Italia. Una gang sgominata dalla polizia di stato che nelle ultime ore ha portato a termine l’operazione che ha portato all’arresto di nove persone nel Nord Italia su ordinanza del giudice dele indagini preliminari del tribunalere di Firenze: si tratta di 6 cingalesi e tre rumeni.

La tratta degli immigrati, secondo l’accusa, passava da Lucca. La banda, cui viene contestata l’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aveva la sua mente proprio a Lucca, dove secondo gli inquirenti viveva il capo dell’organizzazione.

Stando a quanto ricostruito i clandestini facevano ingresso in Romania con un visto per turismo e giungevano in Italia attraverso i valichi di confine di Trento e Gorizia, a bordo di camion telonati, nascosti tra la merce trasportata regolarmente. Coloro che non erano in grado di pagare l’intero corrispettivo del viaggio – dalla Romania circa 3.500 euro, dallo Sri Lanka, 6 -7 mila euro erano trattenuti in un casolare, in provincia di Monza Brianza, e riconsegnati ai parenti quando il pagamento giungeva sui conti della gang, in istituti di credito dello Sri Lanka.

Maggiori dettagli saranno forniti in una conferenza stampa convocata in mattinata in questura.