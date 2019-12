E’ in gravi condizioni un uomo investito da un furgone mentre stava camminando lungo via Fornacette a San Concordio.

La pioggia, la scarsa illuminazione o forse una disattenzione potrebbero essere all’origine di un incidente avvenuto poco prima delle 19 di questa sera (20 dicembre) nel cuore del quartiere di S. Concordio.

Soltanto un’ora prima un altro pedone era stato investito da un’auto in via Guidiccioni, ma per fortuna le sue condizioni non erano state giudicate gravi.

E’ invece in pericolo di vita l’anziano che è stato travolto in via Fornacette per cause che sono ancora in corso di accertamento dal furgone di un corriere espresso.

Stando ad una prima ricostruzione l’uomo stava camminando lungo la strada, quando è stato urtato da un’auto. L’impatto è stato violento: l’uomo è stato scaraventato a terra violentemente, perdendo conoscenza e riportando un politrauma.

Sul posto sono state inviate l’ambulanza della Croce Verde di Lucca e l’auto medica che hanno prestato i primi soccorsi al ferito. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato accompagnato al pronto soccorso con il codice rosso.

Sul posto per i rilievi del caso sono accorsi gli agenti della polizia municipale.

Foto di Giuseppe Cortopassi