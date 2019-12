Un altro smottamento sulla strada per Brancoli. Il maltempo delle ultime ore ha provocato disagi anche in questa zona, dove si tratta della seconda frana nel giro di 20 giorni. L’area è stata transennata questa mattina, ma i massi non sono stati rimossi.

Il presidente del comitato della Brancoleria Giuseppe Balducchi si augura un pronto intervento: “Non vorremmo che anche questa situazione sia dimenticata. Il territorio ha bisogno di interventi e prevenzione”.