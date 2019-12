Finisce con l’auto in una scarpata

E’ finito nella scarpata dopo un fuori strada con l’auto in località Valico ad Altopascio. Se l’è vista davvero brutta un 25enne di Cascina che oggi (21 dicembre) attorno alle 13,30 è rimasto coinvolto nell’incidente, avvenuto forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Per lui fortunatamente soltanto leggere escoriazioni. Sul posto insieme al 118 sono però dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.

Un altro incidente è avvenuto invece poco prima delle 17 a Marginone, in via Mammianese sud, nei pressi dell’area della sagra. Un giovane di Altopascio, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Altopascio, ha centrato un palo della luce ed è finito cappottato in un fossato. Soccorso dal 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca.