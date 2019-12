Guida in stato di ebbrezza, via la patente

Maxi operazione di controllo del territorio in Valle del Serchio, messa in campo dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo con 25 pattuglie e un’unità cinofila antidroga da Pisa.

Nel corso dell’operazione sono state eseguite verifiche sulle principali vie di comunicazione con l’attuazione di posti di controllo, accertamenti all’esterno e all’interno di 9 locali notturni e esercizi pubblici nonché il controllo di 12 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Cospicuo anche il numero di persone e mezzi sottoposti a controllo.

In particolare è stata segnalata alla Prefettura di Lucca una persona fermata e controllata in località Turritecava, travata in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina per uso personale. E’ stata deferita in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica una ragazza 24enne di Piazza al Serchio, che, alle 1,30 della notte, mentre era alla guida dell’autovettura della madre è stata fermata nel centro di Castelnuovo di Garfagnana e sottoposta a controllo evidenziando subito la sintomatologia dello stato di ebrezza alcolica. Il successivo accertamento con l’etilometro, ha evidenziato un tasso alcolico pari a 2,39 grammi al litro e le è stata ritirata la patente di guida mentre l’auto è stata affidata al legittimo proprietario.