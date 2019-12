Ladri scatenati nelle abitazioni della Piana

Ladri scatenati nella abitazioni. Come ogni anno, a dicembre, le bande tornano in azione con un aumento degli episodi registrati.

A Parezzana i malviventi sono entrati in una abitazione di fronte alla chiesa. La banda ha agito nel pomeriggio, approfittando dell’assenza dei proprietari: i ladri sono riusciti a entrare forzando una serratura e una volta all’interno hanno messo tutto a soqquadro.

Sono poi fuggiti con soldi e oggetti di valore. L’allarme è stato dato dai padroni di casa al momento del loro rientro attorno alle 18.

Le bande ci hanno provato anche a Guamo due sere fa, cercando di entrare in una casa in via di Pontestrada ma sono stati sorpresi da un vicino e messi in fuga. Un copione simile si è verificato nella stesse ore anche a Santa Maria del Giudice.