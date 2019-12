Scontro tra 3 auto, grave donna di Altopascio

Ci potrebbe essere un senso unico preso contro mano all’origine di un incidente che, nel pomeriggio di oggi (21 dicembre) ha coinvolto 5 persone, di cui la più grave è di Altopascio.

E’ successo alla rotatoria di via della botte a Fornacette di Calcinaia. A scontrarsi, per cause e con dinamica in corso di accertamento, sono state tre auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina per mettere in sicurezza le vetture e collaborare con il personale del 118 per caricare i ferite sulle ambulanze.

Tra le 5 persone rimaste ferite, la più grave è una donna di 47 anni di Altopascio.