Trovato con la droga in casa, operaio in manette

E’ stato arrestato per spaccio di stupefacenti nell’ambito dei controlli straordinari del territorio allestiti dai carabinieri in valle del Serchio. Nei guai è finito un 42enne originario di Napoli, ma residente a Coreglia. L’operaio è finito all’attenzione degli inquirenti che hanno fatto scattare una perquisizione domiciliare.

I militari del nucleo operativo coadiuvati da quelli della stazione di Coreglia Antelminelli e da un’unità antidroga del Nucleo Cinofili di Pisa hanno eseguito il controllo. Nel corso dell’attività l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di 4 grammi circa di cocaina, tre pezzi per un totale di grammi 64,10 di hashish, una dose di grammi 2 di marjuana ed una sigaretta artigianale contenente grammi 1 di hashish, nonché un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro contante pari a euro 1.090,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, invece l’arrestato, su disposizione del pm di turno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della fissazione del rito direttissimo previsto per la mattinata.

A seguito dell’udienza di convalida l’arresto è stato convalidato e l’imputato ha patteggiato la pena di 6 mesi di reclusione e 1000 euro di multa beneficiando della sospensione della pena, venendo rimesso in libertà.