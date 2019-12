Due feriti dopo il tamponamento in bretella

È di due feriti il bilancio di un tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi questa notte (22 dicembre) intorno alle 3 nella bretella autostradale fra Massarosa e Lucca.

Per cause al vaglio della sottosezione della Polstrada di Viareggio, intervenuta sul posto, l’incidente, che potrebbe essere stato causato dall’asfalto bagnato, ha visto coinvolti quattro mezzi. Ma solo due degli occupanti i veicoli hanno avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso per i traumi riscontrati.

I due feriti sono arrivati all’ospedale lucchese in codice giallo.