Ancora problemi per la viabilità in Brancoleria per gli effetti del maltempo.

Questa mattina (22 dicembre) una frana ha invaso la carreggiata della strada di Pieve di Brancoli. Terriccio e arbusti hanno occupato l’intera carreggiata in una zona che era già stata interessata da un precedente movimento franoso che era stato delimitato da transenne.

I residenti della zona, per l’occasione, richiamano ancora la necessità di interventi importanti per la viabilità della zona per assicurare collegamenti e soccorsi di emergenza ai residenti.