Si ribalta con l’auto in circonvallazione: ferita una donna

Si ribalta con l’auto in circonvallazione. È successo nella nottata di oggi (22 dicembre), poco prime delle due del mattino.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, la macchina, con al volante una donna, si è ribaltata quasi all’altezza del supermercato Esselunga di viale Carlo Del Prete.

Particolarmente complesse le operazioni per estrarre la ferita dal mezzo. È stato necessario, infatti, l’intervento dei vigili del fuoco a coadiuvare le operazioni di soccorso dei sanitari inviati dalla centrale unica del 118.

Una volta estratta le è stato riscontrato un trauma cranico e un trauma cervicale da ribaltamento. Per questo è stata inviata in codice rosso, per la dinamica del sinistro, all’ospedale San Luca di Lucca.