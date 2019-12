Fora la gomma dell’auto per rubare nell’abitacolo

Tenta il furto a un noto supermercato di San Vito utilizzando la tecnica di forare una ruota per costringere la vittima a scendere e lavorare alla riparazione, per poi introdursi nell’abitacolo e rubare effetti personali.

In questo caso, però, la vittima, una donna di circa 45 anni, si è accorta di un’ombra che è salita a bordo, per cui si è trovata a tu per tu con un uomo di circa 40 anni, basso, che vistosi scoperto è fuggito di corsa portandosi la borsa della donna, contenete pochi spiccioli e i documenti.

La polizia ha avviato le indagini per risalire al colpevole.