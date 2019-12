Frontale a Camaiore, tre feriti: uno è gravissimo

Gravissimo incidente stradale nella prima mattinata di oggi (23 dicembre) sulla via provinciale per Camaiore nelle vicinanze dello stadio.

Per cause al vaglio della polizia, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità, due auto si sono scontrate frontalmente con violenza. Sul posto, inviati dalla centrale unica del 118, l’auto medica est e tre mezzi delle Misericordie del territorio (Lido di Camaiore, Capezzano Pianore e Stiava) per soccorrere tre feriti all’interno dei mezzi. Per uno di loro è stato anche allertato l’elicottero Pegaso.

Per il soccorso è stato necessario anche l’arrivo dei vigili del fuoco, vista la presenza di una persona rimasta incastrata fra le lamiere.

Due dei feriti sono stati trasportati, rispettivamente in codice giallo e in codice rosso, all’ospedale Versilia. Un’altra persona gravemente ferita, incastrata nell’auto, è stata liberata con difficoltà dal mezzo ed è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale di Cisanello.