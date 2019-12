Salvato un cane in un torrente in piena

Un soccorso difficile in un torrente in piena e su un terreno ripido. E’ stato quello effettuato ieri (22 dicembre) dal Soccorso alpino della stazione di Querceta per salvare due cani a Farnocchia. Sul posto è stata inviata una squadra su richiesta del sindaco di Stazzema. Da procedura sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Dopo due ore di intervento, uno dei due cani è stato tratto in salvo mentre l’altro purtroppo era già deceduto.

“Il Soccorso Alpino infatti in caso di recupero di animali o comunque in situazioni dove non c’è un diretto coinvolgimento di persone fisiche, deve agire all’interno di protocolli operativi di Protezione Civile”, spiega il Sast.

“Su richiesta ufficiale del sindaco di Stazzema – spiega ancora il Soccorso Alpino – sono quindi scattate le operazioni di recupero, che hanno visto i tecnici del Soccorso Alpino procedere al recupero degli animali. Tramite manovre tecniche gli uomini del Soccorso Alpino ce l’hanno fatta a portare in salvo un cane, mentre l’atro purtroppo era già deceduto quando i soccorritori li hanno raggiunti. Un’operazione molto delicata, resa complicata dall’impetuoso flusso di acqua dovuto alle precipitazioni abbondanti. Le operazioni sono durate paio di ore, su un terreno particolarmente ripido ed infido”.