Dopo tanta pioggia e tempo incerto le feste lasciano spazio al bel tempo.

Per il giorno di Natale, e almeno fino a sabato, il tempo atteso in provincia di Lucca è sereno o poco nuvoloso e venti deboli.

Quanto alle temperature le minime resteranno stazionarie o in lieve aumento con possibili locali gelate nei fondovalle dell’interno. Le massime saranno stazionarie in pianura, in aumento in collina e in montagna.