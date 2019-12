Scontro in via dei Lecci, un ferito grave

Grave incidente questa sera (24 dicembre) in via dei Lecci a Viareggio, una strada maledetta in cui sono avvenuti scontri anche mortali.

Nell’episodio di oggi, avvenuto poco prima delle 20, sono rimaste coinvolte due auto. Tre i feriti soccorsi da ambulanze inviate dal 118.

A preoccupare le condizioni di uno dei tre, trasferito al pronto soccorso del Versilia con il codice rosso per un politrauma. Gli altri due sono stati portati in ospedale con il codice giallo per ferite non gravi.