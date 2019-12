E’ finito con lo scooter contro un muro, perdendo la vita la notte di Natale. Un drammatico incidente ha spezzato all’improvviso i sogni di un giovanissimo ma talentuoso atleta, campione di nuoto pinnato: a soli 16 anni è morto Dario D’Alessandro, nuotatore del Kama Sub Camaiore.

E’ rimasto ucciso in un drammatico incidente stradale avvenuto attorno alle 2,30 di stanotte, mentre stava rientrando a casa dopo gli auguri con gli amici.

Sulla via Sarzanese, a Capezzano Pianore, ha perso il controllo dello scooter ed è andato a schiantarsi dopo aver urtato un’auto. L’impatto è stato fatale: il giovane camaiorese è morto sul colpo.

Disperati i soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Capezzano e l’auto medica ma per D’Alessandro non c’era niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Il giovane nuotatore

Il ragazzo, sebbene giovanissimo, aveva già conquistato cinque titoli italiani under 18 ai campionati assoluti di nuoto: un bottino che aveva portato il Kama Sub Camaiore in testa alla classifica delle società under 18: terza nella sua categoria.

D’Alessandro si era imposto nei 50,100 e 200 monopinna.

Nell’estate scorsa era volato a Sharm El Sheik, convocato dalla nazionale italiana per i mondiali junior di nuoto pinnato che si sono conclusi lo scorso 4 agosto. Prima della partenza era stato ricevuto in Comune dal sindaco Alessandro Del Dotto che gli aveva fatto il suo personale in bocca al lupo.

Un giovane talentuoso, la cui morte impressiona tutto il mondo dello sport lucchese. Un giovane come tanti, nel privato, Dario: all’atleta piacevano le uscite con gli amici e la musica, soprattutto quella di Gemitaiz, il suo idolo. D’Alessandro era anche un patito di fumetti e un assiduo frequentatore di Lucca Comics and Games.

Dei rilievi dell’incidente si stanno occupando i carabinieri, intervenuti nella notte sul luogo della tragedia. Stando ad una prima e ancora parziale ricostruzione, il giovane avrebbe urtato un’auto finendo poi fuori strada e andando a scontrarsi contro un muro, finendo sull’asfalto e sbattendo violentemente la testa.