Una Natale a lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Lucca, che anche oggi (25 dicembre) sono in servizio per garantire interventi e soccorsi.

Con una foto di gruppo i vigili del fuoco delle sedi di Lucca, Castelnuovo, Viareggio e Pietrasanta augurano a tutti i loro più sinceri augui di un buon Natale.