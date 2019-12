Si schianta contro il guardrail in A11

E’ finito fuori strada e si è schiantato contro il guardrail dell’A11 tra Migliarino Pisano e Lucca. E’ accaduto questa mattina (25 dicembre) per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Pisa.

All’arrivo della squadra il conducente era già stato soccorso dal personale sanitario del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto personale della polizia stradale per i rilievi del caso.