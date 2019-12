Sorprende tre ladri all’opera in casa nel giorno di Natale

Se fosse entrata qualche istante dopo si sarebbe trovata in casa, nel giorno di Natale, tre malviventi che avevano appena iniziato a frugare nelle stanze. I ladri hanno trasformato in un incubo quello che dovrebbe essere il giorno più sereno dell’anno per una donna, appena rientrata a Spianate da una giornata trascorsa a festeggiare a casa dei parenti.

Tornata a Spianate e appena parcheggiata l’auto di fronte alla sua abitazione, avviandosi verso l’ingresso si è vista venire incontro tre ombre: erano i malviventi che dopo averle sfondato due porte erano entrati in casa per rubare.

La donna, spaventata, è rimasta impietrita poi quando ha visto i tre allontanarsi è accorsa all’interno, trovando i segni della sgradita intrusione e poi ha dato l’allarme.

Non è stato l’unico caso in zona, perché in altre due abitazioni i ladri hanno fatto la loro comparsa. Le case finite nel mirino erano vuote al momento del raid: i malviventi hanno evidentemente selezionato quelle dove non si trovava nessuno per agire indisturbati.