Telecamere di videosorveglianza danneggiate dal maltempo

Il maltempo delle ultime settimane non ha provocato danni soltanto ad aziende, imprese o abitazioni private. Pioggia e vento forte hanno danneggiato anche alcuni dispositivi della rete di videosorveglianza urbana a Lucca.

L’amministrazione comunale si è subito attivata per individuare in via d’urgenza la ditta in grado di provvedere alla sostituzione degli impianti. L’azienda incaricata è la Tecnoservice Srl di Lucca. Il termine per la sostituzione delle telecamere danneggiate dal maltempo è il 31 dicembre prossimo.