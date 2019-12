Via di Liso, ennesimo incidente: “Nessuno muove foglia”

Ennesimo incidente questa mattina (26 dicembre) a Lammari all’incrocio di via dell’Ave Maria con via di Liso.

È stato richiesto l’intervento della Croce Verde di Lucca da parte del 118 per soccorrere i feriti, nessuno fortunatamente in gravi condizioni.

Tuttavia, gli abitanti della zona segnalano la pericolosità dell’incrocio: “Dalla promessa di messa in sicurezza dell’incrocio più di un anno fa da parte del comune, ancora non si è mossa foglia”, spiegano.